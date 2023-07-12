الأهلي والزمالك.. حكاية قمة الكروت الحمراء 1994

التقى فريقا الأهلي والزمالك باستاد القاهرة بالجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 1994-1995 والتى حسمها التعادل السلبي دون أهداف.

قمة الكروت الحمراء عام 1994 بين الأهلى والزمالك:

أسندت قمة قطبي الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك لـ المغربي "عبدالرحيم العرجون" الذي قام بإشهار البطاقة الحمراء للثلاثى إبراهيم حسن لاعب الأهلي، وإسماعيل يوسف، وأشرف يوسف لاعبا الزمالك فى سابقة فريدة من نوعها فى المواجهة التى اتسمت بالعصبية وبالتالى أثرت سلبيًّا على الجانب الفنى مما أدى لعدم اهتزاز الشباك بين الفريقين طوال مجريات المباراة.

شهد جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل المباراة اعتلاء فريق الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، فيما احتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات من دون هزيمة، لذلك كان الفوز مهمًّا للأهلي بشكل كبير جدًّا.

تشكيل الأهلى أمام الزمالك:

وضم تشكيل المباراة وقتها كلًّا من:

أحمد شوبير ومحمود أبوالدهب وعلاء عبدالصادق "مشير حنفي" وعمرو الحديدي وإبراهيم حسن وأسامة عرابي ورضا عبدالعال وهادي خشبة وهشام حنفي ووليد صلاح الدين.

" ياسر ريان " وفيليكس أبواجي.

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلى:

جاء تشكيل الزمالك فى تلك المواجهة كالآتى:

نادر السيد ومعتمد جمال وطلعت منصور ومدحت عبدالهادي وحسين عبداللطيف وأشرف يوسف وعفت نصار "تامر النحاس" وإسماعيل يوسف ومحمد صبري وخالد الغندور "عقل جاد الله" وأوسكار.