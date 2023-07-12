ميسي عن كأس العالم:"مررت بلحظات عصيبة"

أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن تحقيقه للقب كأس العالم قطر 2022 الماضي حدث وسط ظروف ولحظات عصيبة مر بها من المنتخب الأرجنتين.

وكان منتخب التانجو قد حقق الفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر 2022، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.

ميسي: تعرضنا لانتقادت كثيرة

تحدث ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "لدينا مجموعة متحدة للغاية في المنتخب الأرجنتيني، بجانب أنها قوية للغاية في مواجهة الشدائد".

وأضاف:"رد فعلهم كان عظيمًا، حيث جئنا إلى قطر من 35 مباراة دون أن نخسر ولم نكن نعرف كيف سنرد بعد الخسارة".

وتابع ميسي تصريحاته: "امتلكنا عدد من الصبية الذين كانت تلك هي مشاركتهم الأولى في مونديال العالم، قلت لهم إن المباراة الأولى دائمًا هي الأصعب خلال مسيرتك".

وأكمل ميسي تصريحاته:"هذه المجموعة أظهرت أنهم لا يهتمون بأي شيء، وأنهم كانوا أقوياء للغاية، لكن لا يزال يتعين عليهم إثبات ذلك، لقد أظهروا ذلك بالفعل ضد السعودية".

وأردف: "منتخبنا كان يلعب بشكل مميز منذ كوبا أمريكا، ويعرف ما يجب عليه القيام به في جميع الأوقات، في كل لحظة من لحظات اللقاء، فهذا أمر مهم وأساسي للتعامل مع المباريات لاحقًا، أن تكون واثق مما تريد فعله، كان علينا أن نفعل ذلك، وهو ما جعلنا أقوياء".

بينما أختتم تصريحاته بالحديث عن الصعوبات التي تعرض لها، فقال: "هذا حدث بشكل عام، لكن على وجه الخصوص في الأرجنتين، فقد تعرضت ومررت بأوقات ولحظات عصيبة، بجانب الانتقادات الكثيرة، رأيت أن هناك جيلًا من الأولاد دافعوا عني حتى الموت وقاتلوا للدفاع عني، هذا بالنسبة لي شيء عظيم، شكرًا لهم على كل هذا الحب وهذا القتال".