توريد 114 طنَّ قمح لصوامع الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توريد ١١٣طنًّا و ٨٣١ كيلو قمح من المزارعين ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٠٤٠ طنًّا و ٣٨٩ كيلو قمح.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات كافة لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

في الوقت نفسه أعلنت مديرية التموين بالمحافظة أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بأنواعه كافة أو حيازته بقصد الاستخدام.