عائق يمنع صفقة انتقال اوباميانج للدوري السعودي

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي تحقيق سيولة مالية من بيع أحد نجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.



وتصر إدارة نادي تشيلسي على بيع الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم البلوز، لنادي سعودي من أجل توفير سيولة مادية.



وتابعت التقارير، أن هناك مفاوضات جارية بين تشيلسي الإنجليزي، وأحد الفرق السعودية، لإتمام تلك الصفقة.

وأشارت، إلى أن المفاوضات بين الطرفين حول صفقة انتقال الجابوني الدولي، لم تصل بعد للمراحل النهائية.



عائق بصفقة أوباميانج



وهناك عقبة أمام تشيلسي كبيرة، في بيع أوباميانج لفريق في أوروبا بسبب الراتب الكبير الذي يتحصل عليه المهاجم الجابوني.



وكان نادي تشيلسي تعاقد مع أوباميانج في صيف 2022 قادما من نادي برشلونة بعد 6 أشهر فقط قضاها بقميص الفريق الكتالوني.







