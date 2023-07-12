اليوم.. قطع المياه عن نجع مزيد وقرى أخميم بسوهاج حتى السادسة صباحاً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن نجع مزيد وقرى الظهير الصحراوى بالاحايوة بمركزأخميم، اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الخميس الموافق 13 من نفس الشهر ولمدة 7 ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة لمحطة مياه الاحايوة المطورة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.