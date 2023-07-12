إزالة 89 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتصدى لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة أو البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص.

تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، والتى تنتهى ٢٨ يوليو الجارى تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية، فى مركز المنيا، تم إزالة ٢٧ حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراض زراعية بقرى البرجاية، وبنى محمد سلطان، ونزلة حسين، وتله.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، تمكنت الوحدة المحلية، من إزالة ٩ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة،٤ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ١٥ حالة تعدِِ للبناء المخالف بقرية الشيخ حسن، إحدى قرى مجلس قروى أبو عزيز، وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، تم إزالة ٣٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية، بقرى شلقام وأبو جرج والحسينية، وصندفا، وأحياء المدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، ٣ حالات تعدِِ للبناء المخالف بقريتى بنى حرام، ونزلة البدرمان.