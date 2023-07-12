خبير أثري: واحة سيوة جنة الصحراء الغربية (فيديو)

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك ما لا يمتلكه الآخرون من آثار وموارد طبيعية، إذ إن واحة سيوة تضم كنوزا حقيقية، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لواحة سيوة تؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات الري والصرف.

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واحة سيوة تُعرف بجنة الصحراء الغربية

وأضاف “شاكر” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن واحة سيوة تُعرف بجنة الصحراء الغربية، ومعروفة في الأعمال الدرامية بواحة الغروب، فضلا عن كونها أكثر الأماكن عزلة على كوكب الأرض، موجها المواطنين الذي يعانون من أي أمراض سواء نفسية أو جسدية بالتوجه إلى الواحة.

ملح سيوة من أجود الأصناف كونه يحتوي على من 1400 عنصر

وتابع، أن ملح سيوة من أجود الأصناف كونه يحتوي على من 1400 عنصر، ويُصدر للصين، ويستخدم في صناعة الصابون والأنسجة والحرير، مشيرا إلى أن واحة سيوة تضم معالم سياحية غاية في الروعة، والعيد القومي الخاص بالمحافظة في شهر أكتوبر، إذ يتم حصد محصول النخيل، فواحة سيوة تضم 200 ألف نخلة.