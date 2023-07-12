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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إسترداد 235 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إسترداد اراضي أملاك
إسترداد اراضي أملاك الدولة

اعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ، و أملاك الدولة أو البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، والتى تنتهى ٢٨ يوليو الجارى ، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية، ففى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تمكنت الحملات المكثفة للوحدة المحلية ، مدعومة بقوة أمنية ، من  استرداد ١٥ فدانا أراضي أملاك دولة .

 وفى مركز ومدينة مطاى  شمال المحافظة ، تمكنت الوحدة المحلية من إسترداد ٢٢٠ فدانا أراضي  أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بالشيخ حسن 

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