إسترداد 235 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

اعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ، و أملاك الدولة أو البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، والتى تنتهى ٢٨ يوليو الجارى ، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية، ففى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تمكنت الحملات المكثفة للوحدة المحلية ، مدعومة بقوة أمنية ، من استرداد ١٥ فدانا أراضي أملاك دولة .

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، تمكنت الوحدة المحلية من إسترداد ٢٢٠ فدانا أراضي أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بالشيخ حسن