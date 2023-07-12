وكيل رياض محرز يتسبب في أزمة للأهلي قبل مباراة القمة

تسبب كاميل بينجوجام، وكيل الأعمال السابق للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، في أزمة للأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له غدًا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري المصري.



تقدم كاميل بينجوجام وكيل الأعمال السابق لـ المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي، بشكوى ضده بسبب عدم دفع له نسبته كوكيل رسمي للاعب المالي عند انتقاله للمادر الأحمر، ليتقدم "كاميل" بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكيل ديانج السابق، و أصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ (فيفا)، قرارا بإيقاف المالي لمدة 6 أشهر بسبب عدم دفعه مستحقات وكيله السابق، بالإضافة لتوقيع غرامة عليه.



آثار القرار الجدل بين جماهير الأهلي، ذلك قبل أيام قليلة من مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ويعد ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، و غيابه بمثابة ضربة قوية قبل موقعة القمة.



ترقب



دفع الأهلي قيمة الغرامة الموقعة على ديانج لوكيل أعماله السابق، و يترقب الأهلى خطاب "فيفا"، بشأن الموافقة على مشاركته فى مباراة القمة ضد الزمالك، و هناك أمل كبير فى لحاقه بمباراة القمة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم خلال الجولة الماضية، عقب خسارة بيراميدز "وصيف المسابقة" أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.



موعد مباراة الأهلي والزمالك و القناة الناقلة

تنطلق صافرة لقاء الأهلي أمام الزمالك في تمام الـ 8.30 من مساء الغد الخميس بتوقيت القاهرة، و مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات ، و تُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورت".

يأتي الأهلي في صدارة الدوري قبل انطلاق مباراة القمة برصيد 75 نقطة، بينما الزمالك ثالث الترتيب بـ 59 نقطة.