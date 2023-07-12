ناشئين وناشئات الفراعنة يتوجهون إلى تونس للمشاركة في إفريقيا

يستعد منتخب مصر للناشئين والناشئات، للمشاركة في بطولتي إفريقيا لكرة القدم تحت 16 عامًا، والمقرر انطلاقهما في الفترة من 13 يوليو الجاري، حتى 23 من الشهر ذاته.

وتوجه منتخب الفراعنة للناشئين والناشئات، صباح اليوم، الأربعاء، لتونس، من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية.

قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا

تضم قائمة منتخب مصر للناشئين، كل من:

محمد وائل، رامي مجدي، أنس عبد المطلب، علي عسران، أمير مجدي، نور الصاوي، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلواني، أحمد ربيع، أحمد فادي، عمر عصام.

الجهاز الفني للمنتخب

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا:

عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحي مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إداري، زياد والي إداري، وليد عبد الوهاب علاج طبيعي، محمد غانم الفلاح علاج طبيعي، محمود الكوارشي مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.

قائمة الفراعنة ناشئات تحت 16 عامًا

بينما يأتي منتخب الناشئات، والذي يضم قائمة اللاعبات كل من:

إنجي الغايش، خديجة عثمان، ملك الحملي، هنا الجولي، نادين نجيب، ياسمين الجمال، هيا الحلواني، هنا الباز، جودي الباز، حلا الوكيل، جودي الجوهري، ريناد طارق.

الجهاز الفني

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، كل من:

عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هاني حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدي إداري الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إداري، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.