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الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

2800 مواطن يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بالبلاشون

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية البلاشون، التابعة لمركز ومدينة بلبيس.

 واستمرت فاعليات القافلة الطبية بالبلاشون لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ١٥ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة بمركز ومدينة بلبيس.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٨٨٦ مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٢٠ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الدكتور هشام مسعود، الشكر لمنسقي القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية

الجريدة الورقية