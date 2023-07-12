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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك.. موعد القمة والقناة الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة قوية ومثيرة، تجمع الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، ضمن الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023.

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وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم خلال الجولة الماضية، عقب خسارة بيراميدز "وصيف المسابقة" أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويرغب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تحقيق الفوز على الزمالك خلال المباراة المقبلة، من أجل انهاء المسابقة بدون هزيمة، حيث لم يتلقى المارد الأحمر أي خسارة خلال البطولة.

في المقابل، يبحث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة وأن الفريق يعيش حالة من الصحوة على صعيد المسابقة، بعدما فاز على فيوتشر بنتيجة 3/2، بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة، كما فاز على المقاولون العرب بنتيجة كبيرة 6/1 في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر لهذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

تنطلق صافرة لقاء الأهلي أمام الزمالك في تمام الـ 8.30 من مساء الغد الخميس، كما تُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورت".

يأتي الأهلي في صدارة الدوري قبل انطلاق مباراة القمة برصيد 75 نقطة، بينما الزمالك ثالث الترتيب بـ 59 نقطة.

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