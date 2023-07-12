أوكرانيا تشن 30 غارة جوية في ضربة قوية للجيش الروسي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، تنفيذ 30 غارة جوية على مواقع انتشار القوات الروسية، وإسقاط 11 من أصل 15 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل، كما أكدت صد هجمات روسية بطائرات مسيرة على العاصمة كييف لثاني ليلة على التوالي.

وكانت روسيا قد شنت هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقعة فيها لثاني ليلة على التوالي، فيما شرعت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في صد الهجمات.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية لعاصمة أوكرانيا، سيرهي بوبكو، على تليغرام، اليوم الأربعاء، أن "نظام الإنذار من الغارات الجوية مُفعّل وأنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف".

فيما حثت الإدارة العسكرية في كييف‭‭‭ ‬‬‬على قناتها على تليغرام المواطنين على الاحتماء في الملاجئ لحين انتهاء الغارات.

وأكد سلاح الجو الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “15 طائرة مسيرة هجومية شاركت في الغارة. تم تدمير 11 منها”.

اشتباكات عنيفة شرق أوكرانيا

كما أعلن الجيش الأوكراني عن اندلاع اشتباكات عنيفة في شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي، قائلا إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك.

واستهدفت الغارات الروسية العاصمة الأوكرانية وعددا آخر من المدن، وفيما يتعلق بالطائرات التي تمكنت من الوصول لأهدافها، فقد أشار رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشيركاسي التي تقع على مسافة 200 كيلومتر جنوب العاصمة كييف إلى أن هذه الطائرات استطاعت الوصول لأهداف في البنية التحتية غير المدنية، ما تسبب في اندلاع حريق كبير أسفر عن إصابتين.

وشهدت الجبهة الشرقية، وهي الجبهة الأكثر اشتعالا، تمكُن القوات الأوكرانية من التصدي لتسعة وعشرين هجوما روسيا في هذا المحور.

المراحل الأولى من الهجوم المضاد

ويشير الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن المراحل الأولى من الهجوم المضاد في هاتين المنطقتين تسير وفق المخطط لها، لكنه يعبر عن أمله في أن يكون التقدم أسرع في المنطقتين اللتين تعدان المسرح الرئيسي لحملته لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

كما أكدت موسكو وقوع اشتباكات، قالت إنها تمكنت خلالها من الدفاع عن مناطق قريبة من مدينة باخموت المدمرة، حيث تقول أوكرانيا إن قواتها تستعيد أراض.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف إن القوات الأوكرانية صدت تقدمًا روسيًا مدعومًا بقصف مدفعي بالقرب من بلدتين شمال باخموت، استولت عليهما قوات المرتزقة الروسية في أواخر مايو.

والوضع غير مستقر بالقرب من باخموت، حيث تقول أوكرانيا إنها حققت مكاسب على الأطراف الجنوبية للمدينة، ولا سيما قرية كليششيفكا الاستراتيجية.

يقول محللون إن تحرير القرية، التي تقع على أرض مرتفعة، سيمكن القوات الأوكرانية من حصار القوات الروسية في باخموت.

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