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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي يتمنى فوز المغرب بـ كأس العالم

مبابي
مبابي

أكد كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، على رغبته في تتويج المنتخب المغربي بـ كأس العالم، بعد المستويات المميزة التي قدمها أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 الماضي.

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وتربط النجم الفرنسي علاقة صداقة وطيدة مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، والذي يزامله في البي أس جي.

مبابي: المنتخب المغرب فاز على منتخبات عريقة

تحدث مبابي في مقابلة مع شبكة “NCI Sports” الكاميرونية، حيث قال: "تعيش المنتخبات الأفريقية طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الفترة الأخيرة".

وتابع:" المنتخب المغربي تألق في مونديال العالم الأخيرة بقطر، وخسرنا أمام تونس في الدور الأول".

وأردف مبابي تصريحاته: "أسود الأطلس هزموا منتخبات عريقة، وقدموا مونديالًا رائعًا، حظنا الحسن أننا فزنا عليهم في الدور نصف النهائي، كما لابد ألا تتخلى المنتخبات الأفريقية عن أحلامها".

كما علق على المنتخب الإفريقي الذي يرغب في حصوله على كأس العالم، فقال: "حال عدم فوز فرنسا بكأس العالم، أتمنى أن يفوز به منتخب أفريقي، مثل المغرب".

وأضاف: "مستوى المنتخبات الإفريقية يتطور كل عام، حيث أنها تجمع مجموعة من اللاعبين من طراز رفيع مثل صلاح وماني وأشرف حكيمي، الذين يلعبون في أكبر أندية العالم".

وعن علاقته بـ أشرف حكيمي، قال: "حكيمي، زميلي في باريس سان جيرمان، ولكنه صديقي قبل كل شيء، وأتمنى له الأفضل في مسيرته".

بينما أختتم تصريحاته بالحديث عن الأفضل بين دروجبا وإيتو، فقال: "لن أختار بين دروجبا أو إيتو، لأنهما حققا الكثير، وفازا بكل شيء على مستوى الأندية، إنهما رمزان كبيران، ولا أريد إثارة الجدل، أو التقليل من شأن أحدهما على حساب الآخر".

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