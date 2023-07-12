توريد 535 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الأربعاء من الأقماح بلغ ١١٣طن و ٨٣١ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٠٤٠ طن و ٣٨٩ كيلو قمح .

أوضحت وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن، أو الحبوب، أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافه انواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

ناشد محافظ الشرقية المزارعين، بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.