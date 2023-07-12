97.9 % نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأسمال بلتون القابضة

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس مال الشركة بلغت 97.99%.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أنه تم الاكتتاب في 4.899 مليار سهم خلال المرحلة الأولى للاكتتاب.

وكانت الرقابة المالية وافقت على فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال بلتون المالية القابضة من 926.95 مليون جنيه إلى 10.92 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم تسدد نقداً، وتخصص لقدامى المساهمين.

ويشار إلى أن بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت خسائر بلغت 52.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 3.835 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 136.75 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 107.26 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي