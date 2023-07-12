كثافة مرورية بشوارع القاهرة ووسط البلد (شاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم، حيث يشهد الكورنيش كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد.

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طريق شارع الجيش يشهد بعض الكثافات النسبية حتى شارع بورسعيد

وفي ميدان العتبة يوجد طريق شارع الجيش الذي يشهد بعض الكثافات النسبية حتى شارع بورسعيد، بعد ذلك تقل الكثافات حتى نصل إلى منطقة الضاهر التي تشهد كثافات مرورية متقطعة وممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس.

ويشهد شارع رمسيس بعض الكثافات المرورية الممتدة حتى مسجد النور في العباسية، ويشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وسنشهد كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر.

نفق الأزهر يشهد تباطؤًا بسيطًا في حركة المرور

بينما يشهد نفق الأزهر تباطؤًا بسيطا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم حتى ميدان الأوبرا والعكس، وفي حلوان، فإن كوبري النيل يشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، ومسجد الشهيد يوجد في محيطه بعض الكثافات النسبية المستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى.