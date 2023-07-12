"طلعت مصطفى" تتقدم بعرض للاستحواذ على 8 فنادق حكومية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن تقدم الذراع الفندقية لها وهي الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) -تابعة بنسبة 83.3%- بعرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لمحفظة عدد من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة الفنادق "إيجوث".

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن المحفظة تضم فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر وفندق شتايجنبرجر التحرير وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس، وفندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام.

وقالت الشركة إنه سينتج عن عملية الاستحواذ وصول محفظة "ايكون" إلى إجمالي 15 فندقاً بإجمالي قاعدة للغرف الفندقية لما يزيد على 5000 غرفة متضمنة المشروعات قيد الإنشاء والتطوير، كما ستسهم في تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

وأضافت أن الهدف وراء عملية الاستحواذ هو القيام بعملية تطوير وتحديث لهذه الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ تتسق مع سياسة الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.

وقامت مجموعة طلعت مصطفى بتعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي لهذه العملية.

وكانت وزيرة التخطيط المصرية قالت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس إنه تم طرح شركة تمتلك عدداً من الفنادق على مستثمرين بهدف زيادة رأسمالها بحصة أقلية، وتم الترسية في شكل زيادة رأس مال بنسبة 37% على أحد التحالفات (مصري- أجنبي)، وذلك بإجمالي قيمة وصلت إلى 700 مليون دولار وهي عبارة عن حصة زيادة رأس المال.

يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بلغت 700.13 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 553.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.