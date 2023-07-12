عاجل
عاجل.. موجة حر شديدة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتخطى الـ 45 القبة الحرارية تضرب مصر و6 دول.. تحذيرات شديدة وزير النقل: قريبًا تشغيل تجريبي مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز (  RFI- 260)
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بوليسيتش بعد وصوله لميلان: متحمس جدا لوجودي

بوليسيتش
بوليسيتش

بعث الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي بات على أعتاب الانتقال إلى إي سي ميلان الإيطالي رسالة لجماهير الروسونيري بعد وصوله.


رسالة بوليسيتش 


ووضع الحساب الرسمي لميلان على انستجرام مقطع فيديو يظهرفيه بوليسيتش في المطار، جاء فيه:" مرحبا جماهير ميلان،أنا كريستيان بوليسيتش، لقد وصلت الأن إلى ميلانو،ومتحمس جدا لوجودي هنا، ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ في العمل".

سيكون بوليسيتش ثاني لاعب يضمه ميلان من صفوف تشيلسي هذا الصيف، بعد روبن لوفتوس تشيك. 

وكان تشيلسي تعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند في 2019 مقابل 64 مليون يورو، وأحرز 26 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة خلال 145 لقاء في كافة المسابقات مع البلوز.

كان مسؤولو نادي إي سي ميلان توصلوا لإتفاقمع اللاعب حول البنود الشخصية للعقد قبل أن يحسم الروسونيري الصفقة مع تشيلسي نظير 20 مليون يورو، يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن يجري بوليسيتش الكشف الطبي اليوم تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة .

 

txt

أوريجي يرفض عرضاً من الدوري السعودي بعد الرحيل عن ميلان

txt

أندريه أونانا يٌسجل رقمًا مميزًا مع إنتر ميلان

 

مواد متعلقة

أوريجي يرفض عرضاً من الدوري السعودي بعد الرحيل عن ميلان

ميلان يٌعلن رحيل دانييل مالديني على سبيل الإعارة

أندريه أونانا يٌسجل رقمًا مميزًا مع إنتر ميلان

إنتر ميلان يجدد عقد ستيفان دي فري حتي 2025

إنتر ميلان يضم الفرنسي الدولي تورام في انتقال حر

إنتر ميلان يُعلن تعاقده مع الفرنسي ماركوس تورام رسميًا

سفيان أمرابط على رادار ميلان
الجريدة الورقية