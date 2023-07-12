بوليسيتش بعد وصوله لميلان: متحمس جدا لوجودي

بعث الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي بات على أعتاب الانتقال إلى إي سي ميلان الإيطالي رسالة لجماهير الروسونيري بعد وصوله.



رسالة بوليسيتش



ووضع الحساب الرسمي لميلان على انستجرام مقطع فيديو يظهرفيه بوليسيتش في المطار، جاء فيه:" مرحبا جماهير ميلان،أنا كريستيان بوليسيتش، لقد وصلت الأن إلى ميلانو،ومتحمس جدا لوجودي هنا، ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ في العمل".



سيكون بوليسيتش ثاني لاعب يضمه ميلان من صفوف تشيلسي هذا الصيف، بعد روبن لوفتوس تشيك.



وكان تشيلسي تعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند في 2019 مقابل 64 مليون يورو، وأحرز 26 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة خلال 145 لقاء في كافة المسابقات مع البلوز.



كان مسؤولو نادي إي سي ميلان توصلوا لإتفاقمع اللاعب حول البنود الشخصية للعقد قبل أن يحسم الروسونيري الصفقة مع تشيلسي نظير 20 مليون يورو، يوم الجمعة الماضي.



ومن المقرر أن يجري بوليسيتش الكشف الطبي اليوم تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة .



