كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لغز غموض العثور على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها وبها آثار تعدٍ عليها بآلة حادة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل جار المجني عليها بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها.

كشف غموض العثور على جثمان مسنة|المشغولات الذهبية كلمة السر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد العثور على جثمان سيدة مسنة تدعى "فؤادة محمد كريم " تبلغ من العمر 83 عاما، ربة منزل، مسجاه على ظهرها على سرير غرفة نومها بمسكنها المقيمة بمفردها به، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تفاصيل العثور على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها بالبحيرة

وتبين من انتقال فريق من جهات التحقيق لمناظرة الجثمان، وجود كدمة شديدة بالوجه وآثار دماء بالوجه، وقرروا عرض الجثمان على الطب الشرعي مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وبسؤال ابنتها قررت أنه حال دخولها للمسكن لزيارة والدتها، اكتشفت وفاتها، وأن والدتها كانت تتحلي بعدد 2 خاتم ذهبي وتبين عدم تواجدهما بيديها، بالإضافة لسرقة هاتفها المحمول.

وعلى الفور قرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف لغز غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

ضبط المتهم بقتل سيدة مسنة وسرقتها بالبحيرة

وفي وقت مسبق، توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص يدعى محمد.ص.ك، جار المجنى عليها، وذلك بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، ولعلمه أن المجنى عليها تقيم بمفردها فقام بالتسلل إلى المنزل وعندما انتبهت إليه المجنى عليها، قام بضربها بآلة حادة حتى فارقة الحياة وتحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا، وتم ضبط المتهم والمشغولات الذهبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.