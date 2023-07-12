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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصريون يسيطرون على جوائز بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش

بطولة بالم هيلز العربية
بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش

شهدت حفل توزيع جوائز بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش والتي اختتمت امس مفاجأت كبيرة بفوز السعودي محمد نصفان بذهبية البطولة تحت  مسابقة ١٥ سنة لاول مرة في التاريخ بعد تألقة خلال منافسات البطولة ،وظهوره بمستوي يؤكد على نجاح تخطيط الاتحاد السعودي تحت رعاية الشيخ زياد التركي رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين لدعم البرنامج السعودي كما حصلت اللاعبه الهندية ديا ديڤ على الميدالية الفضية تحت ١٧ سنة فيما حصل لاعب كويتي علي الميدالية البرونزية تحت ١١ سنة. 

 

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انطلاق بطولة بالم هيلز في ختام موسم اتحاد الاسكواش

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عاصم خليفة يسلم الجوائز للفائزين في ختام موسم الاسكواش ببطولة بالم هيلز

 

وسيطر نجوم مصر من لاعبين ولاعبات على كل جوائز البطولة في جميع المراحل السنية باستثناء ذهبية المرحلة السنية تحت ١٥ سنة والتي فازت بها السعودية لاول مرة في التاريخ.

واتسمت البطولة بمنافسات قوية بعد خوض اكثر من ١٥٤٠ مباراة شهدت سخونة واحتكاك كبير في جميع منافسات المسابقات بحضور جماهيري كبير 

 

بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش

 

وجاء حفل الختام بحضور كبير من قيادات الاسكواش بوجود وليد الصيمعي رئيس الاتحاد العربي للاسكواش وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري وطارق عطية رئيس مجلس ادارة نادي بالم سبورت واسطورة الاسكواش العالمي امير وجيه. 

يذكر أن البطولة تندرج ضمن اجندة الاتحاد الدولي ويحرص جميع المنتخبات العربية والدولية على المشاركة فيها لتحسين التصنيف الدولي

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