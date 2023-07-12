إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بالقنطرة غرب

أصيب 10 أشخاص بجروح متفرقة إثر انقلاب ميكروباص بالقرب من القنطرة غرب بالإسماعيلية ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم، إخطارا بانقلاب الميكروباص رقم ط ص ق 4758 على الحدود الإدارية بين الشرقية والإسماعيلية، بعد مفارق الصالحية بالقرب من القنطرة غرب، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من الركاب بجروح ما بين كسور وكدمات وسحجات.

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالقرب من القنطرة غرب بالإسماعيلية

، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت مصاب إلى مستشفى أبو خليفة بالقنطرة غرب، فيما نُقل باقى المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية. وتوالى النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.