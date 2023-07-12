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الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز الودية

مانشستر يونايتد وليدز
مانشستر يونايتد وليدز

يستهل إيريك تين هاج، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى مانشستر يونايتد مباراة ودية أمام نظيره ليدز الذي هبط من المسابقة الموسم المنقضى، فى النرويج، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة.

 

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز الودية اليوم

وتجمع مواجهة ودية بين مانشستر يونايتد ونظيره ليدز فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية استعدادًا لخوض منافسات البريميرليج بنسخته الجديدة.

قائمة مانشستر يونايتد الإنجليزي

وأعلن تين هاج المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى مانشستر يونايتد عن قائمة الشياطين الحمر التى ضمت اللاعبين على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: توم هيتون - ناثان بيشوب - ماتيا كوفار.

فى خط الدفاع: ألفارو فيرنانديز - ريس بينيت - ويل فيش - مارك جورادو - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - براندون ويليامز.

فى خط الوسط : توبي كولير - فريد - دان جوري - حنبعل المجبري - إسحاق هانسن آرون - كوبي ماينو - ماسون ماونت - ماكسي أويديلي - تشارلي سافاج.

فى الهجوم: أماد ديالو - نوام إيمران - أوماري فورسون - جو هوجيل - جادون سانشو - شولا شوري.

نزاهة الدوري الإنجليزي

وفى سياق أخر، قد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نزاهة وقانونية الصفقات الأخيرة التي عقدتها الأندية السعودية مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أوردت تقارير بريطانية الساعات الأخيرة إمكانية وجود مخالفات تشوب هذا الأمر.

مواعيد المباريات الودية اليوم 

بنفيكا × ساوثهامبتون (17:00 مصر والسعودية)

مانشستر يونايتد × ليدز (18:00 مصر والسعودية)

بروسيا دورتموند × فيستفاليا راينيرن (19:00 مصر والسعودية)

بوتشباتش × الجزيرة (20:00 مصر والسعودية)

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