أهداف قانون إلغاء الاعفاءات الضريبية لجهات الدولة الاستثمارية

عقب موافقة النواب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وجاءت الموافقة النهائية علة القانون خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس الثلاثاء، ضمن حزمة من التشريعات المتمثلة فى تعديلات لبعض القوانين المعنية بالاستثمار، إضافة لحزمة القرارات فى هذا الصدد ايضا، والتي ستعود بدورها لتصنع طفرة كبيرة فى الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية بصورة ملحوظة بعد حزمة الحوافز والتيسيرات.

أهداف القانون

ويستهدف مشروع قانون إلغاء الاعفاءات الضريبية لجهات الدولة الاستثمارية المقدم من الحكومة:

- إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.

- خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

- تشجيع الاستثمارات بصورة كبيرة ويعمل على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية ويقضى على الازدواج الضريبي.

- التعديلات المرتقبة تستهدف أيضا دعم اقتصاديات السوق الحر.

- تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.