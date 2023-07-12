انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية اليوم

بعد 6 اسابيع من الامتحانات المتواصلة :

يختتم اليوم الأربعاء طلاب الشعبة العلمي بالثانوية الأزهرية امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 22/23 والتي استمرت على نحو 6 اسابيع تمكن خلالها الطلبة من أداء الامتحانات في 17 مادة ما بين فروع اللغة العربية والمواد الشرعية بالإضافة لمواد التخصصات العلمية.

ويؤدي طلبة الثانوية الأزهرية شعبة العلمي امتحاناتهم اليوم في مادة التفسير لفترة واحدة.

وكان طلبة الشعبة الأدبية أنهوا امتحاناتهم الأحد الماضي والتي انطلقت في 3 يونيو الماضي واستمرت بشكل متواصل لم يقطعها سوى أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الامتحانات منذ انطلاقها في الاسبوع الاول من يونيو حالة من الهدوء ولم تتلقى غرفة العمليات أية شكاوى بشأن مستوى الامتحانات من إنطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية لعام 2023.

ويتوالى طلاب الشعبتين الادبي والعلمي امتحاناتهم في الثانوية الأزهرية يوما بعد يوم.

وشهدت محيط المعاهد الأزهرية تواجد امني لتأمين سير العملية الامتحانية وتم منع أولياء الأمور من التواجد بالقرب من الأبواب .

ويقوم الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يوميا بتفقد لجان المعاهد الأزهرية بمراكز وقرى الاسماعيليه للتأكد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من وضوح أسئلة الامتحانات وتطابقها مع المناهج المقررة.

ومنذ انطلاق الامتحانات في الاسبوع الاول من يونيو الماضي وترفع الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية منذ اليوم الأول لإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويقوم مديرو العموم يوميا بجولات على اللجان للتأكد من سير الامتحانات بانتظام والوقوف على جاهزية اللجان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة.

ويقول مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.