عاجل
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. عقب ضم فئات جديدة عقب ضم فئات جديدة .. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان غدًا الخميس استعار القتال في شرق أوكرانيا وجنوبها وسط دفاع شرس من كييف
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة

المقاولون العرب والاتحاد
المقاولون العرب والاتحاد السكندري

يستضيف استاد الإسكندرية مساء اليوم، مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، فى المواجهة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023.

 

txt

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وهزيمة بيراميدز

txt

اليوم.. سموحة يواجه إنبي في ختام الجولة 33 من الدوري المصري

 

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب والقناة الناقلة 

ويلعب فريق المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري، فى الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

المقاولون العرب والاتحاد السكندري 

موقف الفريقين بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري

يدخل شوقى غريب المدير الفنى لنادي المقاولون العرب محتلا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 43 نقطة، محصلة 32 مباراة، فيما يخوض الصربى زوران مانولوفيتش مدرب فريق الاتحاد السكندرى مواجهة اليوم فى المركز الثامن بالترتيب برصيد 42 نقطة حيث خاض 32 لقاء منذ انطلاق المسابقة حتى الان.

ترتيب الدوري المصري..

1- الأهلي - 75 نقطة - 29 مباراة 

2- بيراميدز - 67 نقطة - 32 مباراة 

3- الزمالك - 59 نقطة - 32 مباراة

4- فيوتشر - 58 نقطة - 33 مباراة 

5- المصري البورسعيدي - 47 نقطة - 32 مباراة

6- المقاولون العرب - 43 نقطة - 32 مباراة 

7- إنبي - 42 نقطة - 33 مباراة

8- الاتحاد السكندري - 42 نقطة - 32 مباراة 

9- فاركو - 41 نقطة - 33 مباراة 

10- سموحة - 39 نقطة - 33 مباراة 

11- سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة - 33 مباراة 

12- الإسماعيلي - 37 نقطة - 33 مباراة 

13- البنك الأهلي - 36 نقطة - 33 مباراة 

14- طلائع الجيش - 36 نقطة - 33 مباراة 

15- أسوان - 33 نقطة - 33 مباراة 

16 ـ غزل المحلة - 33 نقطة - 33 مباراة

17- الداخلية - 32 نقطة - 33 مباراة 

18- حرس الحدود - 21 نقطة - 32 مباراة 

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وهزيمة بيراميدز

موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

المصري يواصل صحوته ويفوز على فاركو بثلاثية نظيفة في الدوري

رابطة الأندية تعلن تصميم درع الدوري المصري الجديد

الأهلي والزمالك.. قمة مثيرة في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري.. هل يتسلم الأهلى الدرع بعد حسم البطولة؟
الجريدة الورقية