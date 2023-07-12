موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة

يستضيف استاد الإسكندرية مساء اليوم، مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، فى المواجهة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب والقناة الناقلة

ويلعب فريق المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري، فى الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

المقاولون العرب والاتحاد السكندري

موقف الفريقين بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري

يدخل شوقى غريب المدير الفنى لنادي المقاولون العرب محتلا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 43 نقطة، محصلة 32 مباراة، فيما يخوض الصربى زوران مانولوفيتش مدرب فريق الاتحاد السكندرى مواجهة اليوم فى المركز الثامن بالترتيب برصيد 42 نقطة حيث خاض 32 لقاء منذ انطلاق المسابقة حتى الان.

ترتيب الدوري المصري..

1- الأهلي - 75 نقطة - 29 مباراة

2- بيراميدز - 67 نقطة - 32 مباراة

3- الزمالك - 59 نقطة - 32 مباراة

4- فيوتشر - 58 نقطة - 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي - 47 نقطة - 32 مباراة

6- المقاولون العرب - 43 نقطة - 32 مباراة

7- إنبي - 42 نقطة - 33 مباراة

8- الاتحاد السكندري - 42 نقطة - 32 مباراة

9- فاركو - 41 نقطة - 33 مباراة

10- سموحة - 39 نقطة - 33 مباراة

11- سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة - 33 مباراة

12- الإسماعيلي - 37 نقطة - 33 مباراة

13- البنك الأهلي - 36 نقطة - 33 مباراة

14- طلائع الجيش - 36 نقطة - 33 مباراة

15- أسوان - 33 نقطة - 33 مباراة

16 ـ غزل المحلة - 33 نقطة - 33 مباراة

17- الداخلية - 32 نقطة - 33 مباراة

18- حرس الحدود - 21 نقطة - 32 مباراة