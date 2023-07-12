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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المقاولون العرب ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد السكندري بالدوري الليلة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

يحل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري المصري.

 

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وهزيمة بيراميدز

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اليوم.. سموحة يواجه إنبي في ختام الجولة 33 من الدوري المصري

 

يدخل شوقى غريب المدير الفنى لنادي المقاولون العرب محتلا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 43 نقطة، محصلة 32 مباراة، فيما يخوض الصربى زوران مانولوفيتش مدرب فريق الاتحاد السكندرى مواجهة اليوم فى المركز الثامن بالترتيب برصيد 42 نقطة حيث خاض 32 لقاء منذ انطلاق المسابقة حتى الان.

 

ولقى الاتحاد السكندري الهزيمة على يد النادى الأهلي، بينما تلقى المقاولون خسارة كبيرة أمام الزمالك فى مسابقة كأس مصر من دور الـثمانية، كما خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف..

واستطاع فريق الكرة الأول بنادي سموحة تحقيق فوزا غاليا على ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز .

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