سرقة فيلا توفيق عكاشة في 6 أكتوبر.. ساعات ثمينة ودولارات

كشفت تحريات أجهزة الأمن في الجيزة، كواليس جديدة في واقعة سرقة فيلا الإعلامي والبرلماني الأسبق توفيق عكاشة، في كمبوند شهير بدائرة قسم أول أكتوبر.

وأفادت التحريات الأولية، بأن المتهمين المجهولين، سرقوا 4 ساعات من ماركات عالمية شهيرة، تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات، فضلاً عن مشغولات ذهبية ومبلغ مالي 4 آلاف دولار.

وذكرت التحريات، أن توفيق عكاشة كان يقضي عطلة صيفية في الساحل الشمالي ولدى عودته اكتشاف اختفاء متعلقاته وتبين له سرقتها، وعلى الفور أبلغ أجهزة الأمن التي حضرت للفيلا محل الواقعة لمراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة وفحص المترددين على المكان.

وتجرى أجهزة الأمن المعاينات اللازمة بفيلا توفيق عكاشة، وتواصل سماع أقوال العاملين بمسكنه والمحيط به للوصول إلى هوية مرتكبي الواقعة.

