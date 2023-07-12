تحطم طائرة ركاب عند هبوطها.. اصطدمت بشكل عنيف (شاهد)

وثق فيديو انتشر عبر منصات التواصل، تحطم طائرة ركاب صومالية بشكل مروع أثناء هبوطها في مطار مقديشو، الثلاثاء، فيما نجا جميع الركاب بأعجوبة وسط تقارير تفيد بوجود إصابات متعددة.

وكشفت اللقطات التي رصدتها كاميرات مراقبة، لحظات انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، فيما تطايرت أجزاء من هيكلها جراء الحادث.

نجا جميع من فيها بأعجوبة .. مشاهد مروعة للحظة تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مقديشيو في الصومال. pic.twitter.com/ngleKUsh53 — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 11, 2023

وبدورها أعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية انحرفت عن مسارها في مدرج المطار".

وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية عن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

وبحسب وزيرة النقل الجوي، فإن الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصا، فيما ذكرت تقارير محلية صومالية أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.