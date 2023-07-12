الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تحطم طائرة ركاب عند هبوطها.. اصطدمت بشكل عنيف (شاهد)

الطائرة الصومالية
الطائرة الصومالية

وثق فيديو انتشر عبر منصات التواصل، تحطم طائرة ركاب صومالية بشكل مروع أثناء هبوطها في مطار مقديشو، الثلاثاء، فيما نجا جميع الركاب بأعجوبة وسط تقارير تفيد بوجود إصابات متعددة.

وكشفت اللقطات التي رصدتها كاميرات مراقبة، لحظات انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، فيما تطايرت أجزاء من هيكلها جراء الحادث.

وبدورها أعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية انحرفت عن مسارها في مدرج المطار".

وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية عن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

وبحسب وزيرة النقل الجوي، فإن الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصا، فيما ذكرت تقارير محلية صومالية أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.

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