شاهد.. بيراميدز يحتفل بلاعبيه بعد نهاية موسم 2022-2023

أقام نادي بيراميدز بأحد فنادق التجمع الخامس، الحفل السنوي، للاحتفال بنهاية الموسم الكروي، ولتكريم اللاعبين الأفضل في المرحلة الماضية.

وقدم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، التهنئة للاعبين والجهاز الفني خلال الحفل، على النتائج التي تحققت الموسم الحالي، وتحقيق المركز الثاني والتأهل للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق كان قريبا من حصد أولى البطولات، ولكنه يثق كثيرا في المجموعة الحالية وقدرتهم على تحقيق البطولات في المواسم المقبلة ومواصلة مشوار النجاح.

بيراميدز

شدد الرئيس التنفيذي على أن الموسم كان صعبا وشاقا ومجهدا، وأنه على ثقة بأنه بداية من الموسم المقبل، سيكون المستقبل بالكامل لنادي بيراميدز وسيكون هدفه الأساسي هو تحقيق البطولات، لأن كل شيء توفره الإدارة للاعبين والجهاز الفني والمرحلة المقبلة ستكون الأفضل في كل شيء.

هاني سعيد: سعيد بآداء اللاعبين وهدفنا حصد البطولات

بينما أوضح الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي أنه سعيد بأداء اللاعبين في أغلب فترات الموسم الماضي، ويطالب الفريق بأن يكون هدفهم في المستقبل هو تحقيق أولى البطولات في الموسم المقبل، لثقته في اللاعبين وقدراتهم ورغبتهم في تحقيق النجاح مستقبلا.

وأكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني أنه يشكر الإدارة والمهندس ممدوح عيد على الدعم الكبير الذي يقدمه للفريق والجهاز الفني بالكامل، وأنه الداعم الأكبر والمساند للمجموعة.

أوضح أنه يشكر اللاعبين على تحدي الظروف الصعبة التي مرت بالفريق طوال الموسم ومطالبا إياهم مواصلة العمل والمجهود مستقبلا وبهدف تحقيق البطولات في الموسم الجديد.

بيراميدز

بيراميدز

وعلى هامش الحفل تم تكريم:

- أحمد الشناوي .. حارس المرمى على مستواه الرائع خلال الموسم وظهوره بمستوى متميز طوال الموسم الماضي.

- دودو الجباس .. مهاجم الفريق حصل على جائزة هدف الموسم والذي سجله في اللحظات الأخيرة من مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

- مصطفى محمود .. أفضل لاعب في الموسم في صفوف فريق ذوي الساق الواحدة والذي حقق لقب الدوري خلال الموسم الماضي.

- ندى خالد .. أفضل لاعبة خلال الموسم الماضي في صفوف كرة القدم النسائية بالنادي.

- مصطفى فتحي .. هداف الفريق خلال الموسم الماضي في جميع البطولات.

- أحمد توفيق .. أكثر اللاعبين تطورا خلال الموسم الماضي.

- أحمد الشناوي .. ثالث أفضل لاعب في الموسم

- رمضان صبحي .. ثاني أفضل لاعب في الموسم

- علي جبر .. أفضل لاعب في الموسم.

- مصطفى فتحي .. ثالث أفضل لاعب في الموسم باختيار لاعبي الفريق.

- محمد حمدي .. ثاني أفضل لاعب في الموسم باختيار لاعبي الفريق.

- وليد الكرتي .، أفضل لاعب في الموسم باختيار لاعبي الفريق.