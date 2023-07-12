وائل رياض: المنتخب الأوليمبي ازاح التراب عن المواهب

أكد وائل رياض مدرب المنتخب المصري الأوليمبي، أنه لابد من دعم المنتخبات الوطنية من جانب الجماهير المصرية، وأن يكون الأولوية دائمًا لدعم جميع المنتخبات الوطنية المصرية في كافة المنافسات خلال المرحلة المقبلة، وأن يعود المشجع المصري بمختلف انتماءاته إلى دعم المنتخبات، مشيرا إلى أن اللاعبين يريدون الشعور بوجود دعم لهم.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "المنتخب الأوليمبي ازاح التراب من فوق مواهب محلية مميزة، ونجاح المنتخب كان تأثيره مختلفا لأنه لم يكن متوقعًا، وكان من الممكن تحقيق نتيجة مختلفة لولا طرد محمود صابر، ولكن نجاح المنتخب لم يكن وليد الصدفة كما يدعي البعض".



وأضاف: "الجهاز الفني بذل جهد كبير، وظهر حمزة علاء أيضا بمستوى مميز تحت قيادة المدرب سيد السويركي الذي يمتلك قدرات كبيرة، والنجاح كان بسبب العمل القوي من الجميع، ومهما تشكك البعض في مجموعة اللاعبين، لكننا كان لدينا ثقة كبيرة في قدراتهم، رغم انتقادات الجماهير والإعلام لهم من قبل البطولة والإدعاء بأنهم لاعبين أقل موهبة، لكن بالعمل معهم ظهروا بشكل رائع".

وواصل: "الهدف دائمًا من المنافسات المحلية، هو تفريغ اللاعبين للمنتخبات الوطنية، واولمبياد باريس 2024 بروفة حقيقية للاعبي المنتخب قبل كأس العالم 2026".

وأكمل: "هناك تواصل من جانب محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، من أجل معرفة موقف محمود صابر ومشاركته في الأولمبياد من عدمه".

وأردف: "البعض كان يتواجد بها العديد من وكلاء اللاعبين، ومنطقي للغاية وصول عروض للاعبين، وأي شئ يتحدث عنه الاعلام طبيعي بعدما ظهر ابراهيم عادل واكثر من لاعب بشكل مميز، ونصحت ابراهيم بضرورة الاحتراف وأن يحارب على تحقيق حلمه، وهو لاعب قيادي ويمتلك الخبرات ولعب في اولمبياد طوكيو الماضية، وسيدخل التاريخ بالمشاركة في الاولمبياد المقبل".

واستطرد: "ابراهيم عادل سيتأقلم بشكل جيد في عالم الاحتراف، فقط عليه اتخاذ الخطوة سريعا وأن يحارب على حلمه، كما أنه لن يتعرض لضغوط جماهيرية لأنه يتواجد في بيراميدز، ولم يذق طعم الجماهيرية في الأهلي والزمالك، وهو ما يسهل مهمته في خوض تجربة ناجحة، ولن يعود سريعا مثل لاعبي القطبين".

وائل رياض : الأهلي قدم موسم استثنائي

وأكد: "الأهلي خاض موسم استثنائي وكان يحضر بشكل جيد بعد قرار اراحة اللاعبين، وهو ما ساهم في تقديم مستوى مميز، نبارك للأهلي بتحقيق الألقاب، ولكن نستمتع فقط بالصراع على الهبوط بعيدا عن المنافسة على الفوز باللقب، وهذا أمر ليس جيد فنيا، لكن الإثارة في القاع فقط".

وحول إمكانية استدعاء محمد صلاح لأولمبياد باريس، قال: "نتمنى طبعًا أن يتواجد معنا محمد صلاح، كنا نتمنى وجوده في أولمبياد طوكيو، وبالتأكيد سنحدد ثلاث لاعبين كبار للتواجد معنا، هذه ميزة نريد الاستفادة منها لكن باقي المنتخبات سوف تستفيد، والثلاثي الذي كان موجود معنا في طوكيو حققنا استفادة فنية من وجوده سواء الونش أو حجازي أو الشناوي".

وأتم: "لابد أن يكون هناك التزام مالي من الأندية تجاه لاعبيه، لابد أن يتم تحويل الفرق إلى شركات للصرف على اللعبة، هناك أندية فشلت في دفع رواتب لاعبيها منذ فترة طويلة، يجب أن يكون هناك لوائح منظمة لتطوير الكرة المصرية".