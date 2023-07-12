لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن تقرير لجنة المقابر التاريخية.. بدائل للهدم (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تقرير لجنة مقابر القاهرة التاريخية- كما كشفت مصادر لها- أكدت أن هناك بدائل مختلفة للهدم وأن وجود طرق ضخمة بتلك المنطقة لن يسهم في حل أزمة التكدس المروري أو السيولة المرورية بتلك المنطقة والحفاظ عليها هو الأهم.



وأكدت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، مساء الثلاثاء أن هناك مرتقباً سيجمع بين رئيس الوزراء ولجنة مقابر القاهرة التاريخية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء ، قائلة: "لدينا معلومات عن لقاء غداً بين رئيس الوزراء، ولجنة مقابر القاهرة التاريخية. والتي شكلت برئاسته".

وأضافت لميس الحديدي: “من المتوقع أن تقدم اللجنة المشكلة من خبراء تراث وأثريين وإستشاريين تقريرها النهائي غداً لرئيس الوزراء حول ماتراه من بدائل ووضع هذه المقابر”.

وتابعت: "من المتوقع غداً أن تقدم اللجنة عدداً من الحلول لازمة المياه الجوفية والصرف الصحي في منطقة الجبانات ، ومعلوماتنا بتقول أن اللجنة كان من المفترض أن تلتقي برئيس الوزراء خلال الايام الماضية لكن لازدحام جدول الاعمال تم إرجاء هذا اللقا ء تلك الفترة ولكن من المتوقع أن يكون اللقاء غداً ”.

وكان السفير نادر سعد،المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كشف عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لـ المقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين، قائلا: : "رئيس الوزراء اليوم كان حريصًا فى جولته اليوم لـ المقابر أن يصطحب معه وسائل الإعلام المختلفة ليروا بأنفسهم حال مقابر صلاح سالم والتى تسعى الدولة لنقلها الآن".

وأضاف: "هناك حلول متكاملة تعرف عليها المرافقون لرئيس الوزراء في جولته اليوم، وهذه الحلول تستهدف التعامل مع الاهتراء الذي وصلت إليه المنطقة بسبب المياه الجوفية والمياه الأخرى بشكل لا يليق بأن تستمر كمقبرة تضم رفات موتانا".

المياه الجوفية أثرت على المقابر



وتابع: "المياه الجوفية أثرت على مقابر أخرى، وأخرجت بعض الرفات والجثث من باطن الأرض"، مؤكدا: "هذه المشكلة لا تليق بحرمة موتانا، وعندما نتحدث عن حرمة الموتى نقصد أي شخص مدفون هناك".

وأوضح أن رفات موتى الشخصيات التي تقلدت منصب في مصر قديما سيتم نقلها لمقبرة الخالدين التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها، معقبا: "احترام حرمة الموتى هو الذي جعل الدولة تشرع في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة".

وأردف: "هذه المقابر سيتم نقل الرفات إليها، وتتكفل الدولة بالمصروفات الخاصة بالنقل ومصروفات إقامة هذه المقابر على الدولة ومنحها لأصحاب المقابر التي سيتم إزالتها".