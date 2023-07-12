محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير ميناء أبو زنيمة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، المهندس الجيولوجي جمال هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، وتم خلال اللقاء عرض مشروع تطوير وتحسين وامتداد ميناء أبو زنيمة البحري التابع لشركة سيناء للمنجنيز والواقع علي خليج السويس بالبحر الأحمر.

وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة - ان شركة سيناء للمنجنيز هي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الاعمال وان مشروع تطوير الميناء وامتداده يشمل أعمال تطوير متكاملة طبقا لمتطلبات سوق الملاحة العالمية والصناعات البحرية واللوجيستيات.

ويقوم المشروع على عمل امتداد الأرصفة بالميناء داخل خليج السويس الوصول لأعماق تصل إلى 18 مترا، ويستهدف استقبال سفن الصب العملاقة التى تصل حمولتها إلى 80 ألف طن، بالإضافة الي إقامة ورش لإصلاح الحفارات البحرية وتطوير المنطقة الصناعية والأعمال اللوجيستية وإقامة أنشطة بحرية متكاملة بالمنطقة، وبناء أرصفة بحرية لاستقبال سفن متعددة الأغراض بهدف خدمة شبه جزيرة سيناء.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خميس حسن شعلة، رئيس المنطقة الصناعية بابوزنيمة، وعلي عمارة مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.