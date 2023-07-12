3 علامات ناتجة عن الطقس الحار قد تكون أعراض لأمراض قاتلة.. طبيب يحذر

حذر طبيب مختص من أن الطقس الحار الأكثر سخونة والتعرض لأشعة الشمس قد يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض خطيرة مثل الجفاف والصداع، ومع ذلك، فإن تأثيرات الحرارة قد تخفي مشكلات صحية أساسية أخرى.

3 علامات ناتجة عن الطقس الحار قد تكون أعراض لأمراض قاتلة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، كشف الطبيب عن ثلاثة أعراض لمشاكل طبية يمكن الخلط بينها وبين تأثيرات الطقس الحار، التي نستعرضها إليك فيما يلي:

ثلاثة علامات ناتجة عن الطقس الحار قد تكون أعراض لأمراض قاتلة

1- التعب

تجعل حرارة الصيف الكثير من الناس يشعرون بالتعب أو الضعف، ولكن الإرهاق المستمر أو المفرط قد يكون عارضًا أساسيًا للكثير من الحالات الطبية المختلفة بما في ذلك فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية وعدوى معينة.

وإذا وجدت أنك مرهق بشكل مستمر، أو أن التعب يزداد حدة بشكل تدريجي، فعليك التفكير في طلب المشورة من أخصائي طبي، وإذا أخذنا اضطرابات الغدة الدرقية كمثال، فإن الغدة الدرقية لا تنتج في ظروف قصورها ما يكفي من الهرمونات التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة في الجسم، في حين أن التعب أيضًا من الأعراض الشائعة بين مرضى السرطان.

2- الصداع

إن التعرض للحرارة أو الشمس يترك العديد من الأشخاص يعانون من الصداع في الطقس الحار، ولكن الصداع الشديد أو المتكرر قد يرتبط أيضا بأمراض أكثر خطورة مثل التهاب الجيوب الأنفية أو ارتفاع ضغط الدم.

وقد يرفع الطقس ضغط الدم أيضًا، ويستجيب الجسم للحرارة عن طريق توسيع الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد لإطلاق الحرارة والتبريد. ونتيجة لذلك، يزداد تدفق الدم إلى الجلد، وقد تنقبض الأوعية الدموية في أجزاء أخرى من الجسم بشكل طفيف".

3- صعوبات في التنفس

إن الهواء الحار الرطب قد يجعل التنفس أكثر صعوبة قليلًا، لكن ضيق التنفس قد يشير أيضًا إلى أمراض الجهاز التنفسي الأساسية مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، فإذا كانت صعوبات التنفس شديدة أو مستمرة، فإن العناية الطبية ضرورية.

وغالبًا ما يتسم مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، وهو ناتج بشكل أساسي عن التعرض الطويل الأمد للمهيجات مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء أو المخاطر المهنية، ويؤدي هذا الالتهاب إلى تضييق الشعب الهوائية وتثخينها، ما يقلل من مرونتها ويعيق تدفق الهواء، وهو ما يجعل التنفس صعبًا.