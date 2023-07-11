د. السيد البدوي يكشف أسرار 2013.. الحكومة وفدية والرئيس إخواني بفرمان أمريكي

قال د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن الدكتور أحمد زويل، أخبره أن هناك مجموعة من القيادات السياسية في مصر، طلبت منه الترشح لرئاسة الجمهورية، أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فأقنعه على مدار 3 جلسات، بأن ترشحه للانتخابات الرئاسية سيُهينه، وبأن المناخ السياسي غير مناسب.

ولفت خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية TEN، مساء الثلاثاء، أن زويل كان لديه رغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية، رغبة منه في خدمة مصر، وأنه قدم إليها بعد الثورة وقابل اللواء عمر سليمان، ثم بعد ذلك صدر قانون ينص على أن أي شخص يحمل جنسية غير مصرية، يُمنع من الترشح، فمنع بذلك "زويل" من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن هناك عشرات الملايين من المصريين خرجوا إلى الشارع، رفضًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وعندما رأى الملايين من المصريين في الشارع، تحدث عن الشرعية وحذر من المساس بها، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو صاحب منح الشرعية، وهو أيضًا صاحب سحبها.

مقابلة السفيرة الأمريكية

وذكر د. البدوي أن السفيرة الأمريكية آنذاك آن باترسون طلبت منه مقابلته في مقر حزب الوفد لكنه رفض لأنه كان أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المناهضة لحكم الإخوان، كاشفًا أن السفيرة الأمريكية أصرت بعد ذلك على مقابلته فقابلها في بيته بحضور زوجها ونائبتها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد.

وأشار د.البدوي إلى أن السفيرة باترسون طلبت منه أن يشكل حزب الوفد الحكومة مع ترك الإخوان في منصب الرئاسة مبررة ذلك أنه يصب في مصلحة استقرار مصر، مبينة له أن المجلس العسكري، مردفًا: “رفضت على الفور وتذكرت ما حدث للوفد عندما حاصر الإنجليز القصر الملكي في فبراير من عام 1942 مطالبين الملك بتشكيل الوفد للحكومة ما دفع الشعب بالقول إن حكومة الوفد جاءت على فوهات الدبابات”.