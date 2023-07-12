الأكاديمية السعودية اللوجستية.. معايير الالتحاق ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

الأكاديمية السعودية اللوجستية.. جذبت اهتمام الكثير من السعوديين بالتزامن مع استمرار التسجيل في الدفعة السابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجيستي للرجال والنساء من الكوادر السعودية وذلك في 7 تخصصات تدريبية.

وكانت الأكاديمية السعودية اللوجيستية أوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن بدء التسجيل برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي في 7 تخصصات تدريبية.

تخضضات التدريب بالأكاديمية السعودية اللوجستية

وجاءت التخصصات التدريبية كالتالي:

إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.

التجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير.

إدارة المخازن.

التسويق وخدمة العملاء.

إدارة المشتريات.

تشغيل الموانئ.

وسطاء الشحن.

ونستعرض بعض المعلومات عن برامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

تمتد فترة التدريب إلى 12 شهرًا يتضمنه تدريب على رأس العمل لكل متدرب.

يمكن التسجيل في المبادرة عبر موقعها الإلكتروني.

يستمر التسجيل حتى 6 محرم 1445هـ الموافق 24 يوليو 2023م.

تبدأ الدراسة يوم الأحد 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م.

التسجيل متاح لكلا الجنسين.

سيقوم التدريب حضوريا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.

شروط الالتحاق ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%.

درجة اختبار القدرات لا تقل عن 70% .

إجادة اللغة الانجليزية.

أن لا يتجاوز المتقدم عن 26 عام.

أن يكون المتقدم لائق طبيًا ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموراد البشرية.

مزايا التدريب ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف