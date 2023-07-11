إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

أصيب اليوم الثلاثاء 4 أشخاص، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

علي الفور تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة أورديس بنحو 10 كيلو مترات، اتجاه مدينة رأس سدر.

كما أسفر الحادث عن إصابة ساره محمد محمد، 43 عاما، إشتباه كسر بالعمود الفقري، و محمد محمد عزت، 70 عاما، كدمة شديدة بالكتف الأيسر، و مالك مصطفى فاروق، 11 عاما، سحاجات وكدمات، و ليلى مصطفى فاروق، 14 عاما، سحاجات وكدمات الجميع من القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.