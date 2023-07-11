أنباء عن سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر

تواردت أنباء عن تعرض فيلا الإعلامى توفيق عكاشة، داخل أحد الكمبوندات فى مدينة أكتوبر، لحادث سرقة، مساء اليوم الثلاثاء، وتباشر جهات التحقيق.

وتلقي قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا من الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه تفاجئ بتعرض الفيلا الخاصة به لسرقة بعض المحتويات بداخلها.

أنباء عن سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

وقال توفيق عكاشة، إنه اكتشف سرقة الفيلا التابعة لقسم أول أكتوبر، وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، وقام على إثر ذلك بالتوجه إلى قسم أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

وفي وقت مسبق، أعلن الإعلامى توفيق عكاشة تأييده لفؤاد بدراوى، مرشحًا لرئاسة الجمهورية.

وقال عكاشة عبر حسابه الرسمي على تويتر: أعلن تأييدي الكامل والتام إلى أخى وزميلى وصديقى وبلدياتى المحترم فؤاد محسن باشا بدراوى وأناشد كل وفدى أصيل ومعتز بوفديته ويثق فى كلماتى ويثق فى رؤيتى المستقبلية ويعتز بكرامته كوفدى صاحب قيم ومبادئ تأيد ترشيح السياسي والبرلمانى العتيق وجهًا مشرفًا لحزب الوفد التاريخى.