د. السيد البدوي: الإعلان الدستوري للإخوان نسخة طبق الأصل من قانون هتلر

قال د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكن الحاكم الفعلي لمصر، وإن جماعة الإخوان الإرهابية هي من كانت تحكم مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس المعزول قام بإعادة مجلس النواب بعد حله من قبل المحكمة.

ولفت إلى أن حزب الوفد والقوى المدنية انسحبت من لجنة إعداد الدستور الإخواني، لأن التصويت كانت يتم دون مناقشة للمواد الدستورية، في ظل استحواذ الإخوان على أغلبية اللجنة، ومن ثم تم العمل على إعداد جبهة الإنقاذ لإسقاط دستور 2012 الإخواني، وبعد ذلك تم إصدار الإعلان الدستوري، فتحولت المطالب من إسقاط الدستور إلى ضرورة إسقاط النظام.

نسخة من إعلان هتلر

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري كان منسوخًا من إعلان هتلر بالحرف الواحد، مشيرًا إلى أنه طالب الإخوان بتجميد العمل بالإعلان الدستوري بعد صدوره مباشرة، مشيرًا إلى أن القيادي الإخواني عصام العريان رفض كلامه، قائلًا: "هذا الإعلان الدستوري سيادي، ولا رجعة فيه".

ولفت إلى أن القوى المدنية وحزب الوفد تفاجأت من الحشود الجماهيرية الرافضة للإعلان الدستوري، وكأن الشارع المصري كان في حاجة إلى إشارة للخروج ضد الإخوان، ومن ثم ظهرت حركة تمرد، وقام الحزب بدعم الحركة، حيث سلم الحركة بقيادة النائب محمود بدر 2 مليون استمارة.

وأشار إلى أن هناك اتصالات أمريكية طلبت منه وآخرين بالتسليم بأن الدكتور محمد البرادعي قائد ثورة 25 يناير، خصوصًا وأن ثورة 25 يناير كانت بلا قائد، فرفض الأمر، لأنه يرفض التدخلات الأجنبية، جاء ذلك خلال لقائه من الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية “تين”، مساء الثلاثاء.

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