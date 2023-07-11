حالة الطقس.. حار رطب وتحذيرات من التعرض للشمس

يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 12 يوليو 2023:

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء وحتى الإثنين

ويكون هناك ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الخميس على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

بيان الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء وحتى الإثنين

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وحذرت ايضًا من ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، ان الجو غدًا على القاهرة الكبرى بها نشاط بسرعة تصل لـ30كم/ ساعة، ويكون معتدل على الوجه البحري، ونشاط كثيف للرياح على السواحل الشمالية الغربية.