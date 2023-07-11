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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأزمة العالمية حولت مصر لدولة قادرة على تخطي الصعاب.. فيديو

عانى الاقتصاد جراء
عانى الاقتصاد جراء الأزمات العالمية

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن  الصناعة في مصر تعتبر على الواردات بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك هناك ضرورة لتعميق الصناعة الوطنية، حتى لا تكون الصناعة مرهونة بسعر صرف الدولار.

 وتابع نافع، أن هناك ارتفاع في إيرادات الصادرات والسياحة، وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، تحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي بعد دولة الإمارات،  خلاف انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وهذا دليل على  الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير. 

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تحمل الصعاب

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب، مشيرًا إلى ان الرئيس السيسي أشاد بصلابة المواطن المصري، خاصة أن الشعب المصري  دفع ضريبة ثوريتين، وما تبعهم من فوضى وسيولة في الشارع. 

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تعاني من نقص من الموارد مع زيادة عدد السكان، وقدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا رغم الازمات العالمية، أمر جيد للغاية.

 

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