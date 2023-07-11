الهلال يضرب جوريكا السلوڤيني بثنائية وديا

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا على نظيره فريق جوريكا السلوفيني بهدفين نظيفين في المباراة الودية الثانية للزعيم والتي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الازرق للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وسجل ثنائية الزعيم في ودية اليوم كلا من محمد خيبري وعبدالله رديف.

تشكيل الهلال في ودية اليوم

وخاض الهلال مبارياته الودية الثانية بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع : محمد البريك، علي آل بليهي، محمد الخيبري، ناصر الدوسري .

في خط الوسط: محمد كنو، كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

وكان الفريق الكروي بنادي الهلال حقق فوزًا كبيرًا على نظيره لاندسكرون النمساوي بسداسية نظيفة في المباراة الودية الاولى للزعيم خلال معسكره المقام حاليًا بالنمسا.

وسجل سداسية الهلال صالح الشهري، وعبدالله الحمدان "هدفين"، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف.