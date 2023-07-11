عاجل
الأرصاد تكشف تفاصيل خاصة عن منخفض الهند هاني شاكر سبب إصابة إيمان البحر درويش بجلطة.. نقيب الموسيقيين يكشف الحقيقة رينا دووا.. السودانية التي أغضبت المصريين تحط رحالها في أوغندا
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يضرب جوريكا السلوڤيني بثنائية وديا

الهلال وجوريكا السلوڤيني
الهلال وجوريكا السلوڤيني

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا على نظيره فريق جوريكا السلوفيني بهدفين نظيفين في المباراة الودية الثانية للزعيم والتي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الازرق للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. 

إقرأ أيضًا..

txt

ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي براتب ضخم

وسجل ثنائية الزعيم في ودية اليوم كلا من محمد خيبري وعبدالله رديف. 

 

تشكيل الهلال في ودية اليوم

 

وخاض الهلال مبارياته الودية الثانية بتشكيل مكون من:
في مركز حراسة المرمى: محمد العويس.
في خط الدفاع : محمد البريك، علي آل بليهي، محمد الخيبري، ناصر الدوسري .
في خط الوسط: محمد كنو، كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو.
في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

وكان الفريق الكروي بنادي الهلال حقق فوزًا كبيرًا على نظيره لاندسكرون النمساوي بسداسية نظيفة في المباراة الودية الاولى للزعيم خلال معسكره المقام حاليًا بالنمسا.

وسجل سداسية الهلال صالح الشهري، وعبدالله الحمدان "هدفين"، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف.

مواد متعلقة

ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي براتب ضخم

كوليبالي  ينضم لمعسكر الهلال السعودي في النمسا "شاهد"

الهلال السعودي يفوز بسباق الحصول على سافيتش

 موعد مباراة الهلال السعودي الأولى فى معسكر النمسا

محترف الهلال السعودي يشارك في معسكر النمسا

الهلال السعودي يقترب من ضم نجم لاتسيو الإيطالي

جيسوس مدرب الهلال يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ماريجا

لوكاكو يرفض عرض الهلال ويتمسك بالاستمرار داخل أوروبا
الجريدة الورقية