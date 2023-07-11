متحدث الوزراء عن بيع حصص بالشركات الحكومية.. السعر جيد والعائد مغري

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم جلب 1.9 مليار دولار حصيلة ما تم توقيعه من طروحات مع القطاع الخاص، مضيفًا أن السوق المصري جاذب للمصريين والأجانب، و ذلك سيسهم في سير وتيرة الطروحات بشكل أكبر وأسرع، في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.

وأضاف:" الأرقام تتحدث، فقد تمكنت الدولة من عملية البيع بسعر جيد للغاية، وهذه الشركات تقدر بـ 5 شركات وهي جزء من 32 شركة"، قائلًا إن العائد الذي ستحصل عليه الدولة من عوائد عمل هذه الشركات، سيكون أكبر بكثير، وسيفوق ما كانت ستحصل عليه الدولة وهي صاحبة الملكية الكاملة، حيث انه سيتم إعادة تأهيل هذه الشركات بشكل كبير.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى أنه سيتم العمل بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة لطرح شركات أكبر، مضيفًا :"أرباح الشركات المطروحة ستتضاعف في الفترة المقبلة، وعملية الطرح اليوم، ستشجع المتثمرين للدخول بشكل أكبر"، مؤكدًا طرح شركات حكومية أكبر المرحلة المقبلة.

1.9 مليار دولار حصيلة الطروحات

وعلق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار مشروعات قوانين وقرارات تلغي الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، وتمنح تسهيلات عدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع في نظامي المناطق الحرة والرخص الذهبية.

ولفت إلى أن القرار يتزامن مع ما طرحه رئيس الوزراء من حوافز وقرارات من جانب المجلس الأعلى للاستثمار في إطار تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وإلغاء اي تميز سابق لصالح شركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص بالعمل في تنافسية كلها شفافية وحيادية، وهذه رسالة مركزة على أن البرلمان يعمل بتناغم مع الحكومة لإصلاح اقتصادي شامل وتحسين بيئة الاستثمار.

وذكر أنه تم طرح حصص في بعض الشركات ، المقدرة بـ 5 شركات ، وتم جلب 1.9 مليار دولار وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت هي صاحبة الأغلبية والأسهم الحاكمة في جميع الشركات التي تم طرحها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.