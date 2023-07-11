وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في الوادي الجديد

لقى شاب حتفه ، اليوم الثلاثاء، صعقا بالتيار الكهربي بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وفاة شاب صعقًا بالكهرباءفي الوادي الجديد

كانت البداية بتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة مصطفى سعيد محمد، 30 عامًا، إثر تعرضه لصعق تيار كهربي بمنطقة الكيلو 60 شرق العوينات، وجرى نقله لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة ، فيما تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 13 شخصا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بوسط سيناء

كما تعرض 13 شخصا للاصابة ، بإصابات متنوعة نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل قرية الجفجافة يالطريق الاوسط وسط سيناء، وتم نقل المصابين لمستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج.

وخلف الحادث عن إصابة "محمد السيد الصاوى" 20 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد مصطفى 33 عاما أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد فاروق السيد 12 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبده محمد عبده 26 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسالم رجب السيد 40 سنة أصيب بكدمة شديدة بالعين اليسرى +سحجات متفرقة بالجسم.

ومحمود محمد عباس 40 سنة أصيب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الجمجمة وإسماعيل محمد مصطفى 24 أصيب باشتباه كسر بعظام الجمجمة ، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وأحمد محمد أحمد حسن 21 سنة اصيب بكسر بالترقوة اليمنى،جرح قطعى بفروة الراس حوالى ٨ سم.

وأحمد محمد السيد 46 سنة أصيب بجرح قطعى بالذراع اليسرى ومحمد السيد محمد 21 سنة أصيب بكسر بالئراع اليمنى وأحمد ياسر محمد 24 سنة أصيب بكسر بالساعد الأيمن وأحمد الشبراوى محمد 29 أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسليم السيد مصطفى أصيب بجرح قطعى بالقدم اليمنى حوالى٢سم.