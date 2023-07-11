سموحة يتقدم على إنبي 2-1 في الشوط الأول من الدوري

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الشوط الأول متقدما على ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما حاليا على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز .

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وتقدم الفريق السكندري بالهدف الأول في المباراة عن طريق طريق اويجولا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ثم تعادل إنبي في الدقيقة 16 باقدام أحمد أمين أوفا .

قبل نهاية أحداث المباراة خطف مصطفى سعد ميسي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 41 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدفين لهدف.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم – طارق علاء - محمد مغربي

الوسط: محمود حليمو – حسين فيصل – دوكو دودو

الهجوم: مصطفى سعد– بنيامين بواتينج – صديق أوجولا

وعلى دكة البدلاء: حسين تيمور – محمد نادي – حسام حسن – أحمد جمال – أحمد شوشة – زياد طارق – محمد سعيد – أبو بكر محمد – يحيى ياسر.

فيما جاء تشكيل إنبي كالآتي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – أحمد يوسف – محمد ناصر - مروان داوود

الهجوم: محمد حمدي – أحمد أمين قفة - عبد الرحمن عماد

وعلى دكة البدلاء: رضا السيد – خالد رضا – محمد حامد -رفيق كابو – ديان ميليج – أحمد العجوز – صلاح زايد – كريم الطيب – فتحي السيد.