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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تصبح رسميًا العضو الـ194 باليونسكو

اليونسكو
اليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية صارت مرة أخرى عضوًا رسميًا بمنظمة اليونسكو، وحصلت على كامل العضوية بعد استيفاء الإجراءات الأخيرة للانضمام للمنظمة، لتصبح الدولة العضو الـ194 بالمنظمة.

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وقد أعلنت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان اليوم الثلاثاء، اكتمال عملية عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو "صارت رسميًا دولة عضو في منظمتنا مرة أخرى. وهذه أخبار رائعة لليونسكو، إذ سيستمر الزخم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، وستكون مبادراتنا أقوى في جميع أنحاء العالم.

وفي رسالة رسمية من وزارة الخارجية في يونيو الماضي، طلبت الولايات المتحدة العودة إلى "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة". 

ويأتي ذلك بعد انسحابها منها عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

 ووفقًا لنظام اليونسكو، لا يمكن قبول عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلا بتصويت غالبية الدول الأعضاء. 

وبالفعل عادت الولايات المتحدة رسميًا إلى المنظمة إثر تصويت خلال مؤتمر عام استثنائي للمنظمة في باريس، وذلك بعد قرابة 5 أعوام من انسحابها.

وكان على الولايات المتحدة أن تقبل رسميا دستور اليونسكو، وهو ما فعلته أمس الإثنين، بينما كان على المملكة المتحدة، الدولة المودعة لهذه الوثيقة، تسجيل هذا القرار، وهو ما تم اليوم، لتصير الولايات المتحدة العضو الـ194 باليونسكو.

 

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