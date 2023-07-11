خريج كلية قمة يعرض شهادة تخرجه للبيع.. "بتقدير امتياز واستعمال فبريكا"

طالب تفوق علميًا وعمليًا، ولكن لم يكن هذا كافيًا لسوق العمل أن يحتضنه، ليخرج بشكل غريب ويعرض شهادة تخرجه للبيع، حيث أعلن خريج كلية قمة، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" عن بيع شهادة تخرجه، كاتبًا: "شهادة تخرج للبيع.. استعمال نظيف فبريكا"، وانتشرت الصورة بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي.

خريج كلية قمة بلا عمل

وأوضح خلال المنشور أنه خريج كلية هندسة البترول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على الكثير من الجوائز العالمية في مجال التعدين، موضحًا أنه يتوفر بـ"CV" خاص به عدد من الكورسات المطلوبة لسوق العمل، وحصل على مركز أول في إحدى المسابقات العالمية.

شهادة تخرج

وتابع: "البيع لعدم الحاجة و لسوء استعمالها من قبل الشركات، يتوفر ايضا مجموعة من الشهادات و السيفيهات بنفس الحالة و يمكن احسن كمان".

وساندة عدد من زملاءه وخريجي الكليات، حيث كتب أحد خريجي، : "زي ما ربنا وقف جنبك ووصلك للي انت فيه ورفع من قدرك العلمي بناء علي تعبك ومجهود قادر علي أنه يغير مصير حياتك المهني من نقطه شكواك الي اعظم نقاط فرحك ورضاءك، ارضي بقضاء الله في كل الأحوال واستعين بيه وردد دائما في ذكرك "لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" اعتبر انك في اختبار وزي ما كنت بتنجح وبتتفوق في اختبارات البشر انجح واتفوق علي اختبارات رب البشر".

وأشار محمد مسعد، خريج كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، إلى أن المنشور هو استنكاري فقط وبشكل عام وليس تسويقي لي، منوهًا بان خريجي كليات الهندسة بدوا في شغل أماكن ضعيفة جدًا، موضحًا أنه بعد كتابة المنشور تواصل معه الكثير من الشركات من أجل العمل بها.