عاجل
هاني شاكر سبب إصابة إيمان البحر درويش بجلطة.. نقيب الموسيقيين يكشف الحقيقة رينا دووا.. السودانية التي أغضبت المصريين تحط رحالها في أوغندا
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خريج كلية قمة يعرض شهادة تخرجه للبيع.. "بتقدير امتياز واستعمال فبريكا"

خريج كلية قمة
خريج كلية قمة

طالب تفوق علميًا وعمليًا، ولكن لم يكن هذا كافيًا لسوق العمل أن يحتضنه، ليخرج بشكل غريب ويعرض شهادة تخرجه للبيع، حيث أعلن خريج كلية قمة، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" عن بيع شهادة تخرجه، كاتبًا: "شهادة تخرج للبيع.. استعمال نظيف فبريكا"، وانتشرت الصورة بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي.

خريج كلية قمة بلا عمل 

txt

شروط الالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات في جامعة حلوان

txt

بدء التدريب الصيفي لطلاب هندسة القناة بزيارة مصنع السجمنت لشركة بتروجيت

وأوضح خلال المنشور أنه خريج كلية هندسة البترول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على الكثير من الجوائز العالمية في مجال التعدين، موضحًا أنه يتوفر بـ"CV" خاص به عدد من الكورسات المطلوبة لسوق العمل، وحصل على مركز أول في إحدى المسابقات العالمية.

شهادة تخرج 

وتابع: "البيع لعدم الحاجة و لسوء استعمالها من قبل الشركات، يتوفر ايضا مجموعة من الشهادات و السيفيهات بنفس الحالة و يمكن احسن كمان".

 

وساندة عدد من زملاءه وخريجي الكليات، حيث كتب أحد خريجي، : "زي ما ربنا وقف جنبك ووصلك للي انت فيه ورفع من قدرك العلمي بناء علي تعبك ومجهود قادر علي أنه يغير مصير حياتك المهني من نقطه شكواك الي اعظم نقاط فرحك ورضاءك، ارضي بقضاء الله في كل الأحوال واستعين بيه وردد دائما في ذكرك "لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" اعتبر انك في اختبار وزي ما كنت بتنجح وبتتفوق في اختبارات البشر انجح واتفوق علي اختبارات رب البشر".

 

وأشار محمد مسعد، خريج كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، إلى أن المنشور هو استنكاري فقط وبشكل عام وليس تسويقي لي، منوهًا بان خريجي كليات الهندسة بدوا في شغل أماكن ضعيفة جدًا، موضحًا أنه بعد كتابة المنشور تواصل معه الكثير من الشركات من أجل العمل بها.

مواد متعلقة

شروط الالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات في جامعة حلوان

بدء التدريب الصيفي لطلاب هندسة القناة بزيارة مصنع السجمنت لشركة بتروجيت

هندسة بترول الأزهر تفوز بجائزة التميز العالمية الأولى للمرة السادسة

مسابقة روبوتات في كلية هندسة بجامعة القاهرة

افتتاح مشروع تطوير مبنى قسم الكهرباء في هندسة حلوان

الأزهر يهنئ كلية الهندسة باعتماد برنامج «هندسة النظم والحاسبات» من هيئة ضمان الجودة

الجريدة الورقية