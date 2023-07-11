التشغيل التجريبي لمبنى العيادات الخارجية الجديد بالزقازيق العام

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي لمبنى العيادات الخارجية ومركز الأسنان الجديد بمستشفى الزقازيق العام، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة المبنى المكون من دورين، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ويعد مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى عيادات الأسنان؛ أحد مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذ بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية بلغت 3.432 ملايين جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والتي تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة ومحافظ الشرقية، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد وكيل الوزارة العيادات الطبية التخصصية المختلفة بالمبنى الجديد، والوقوف على مدى ملائمة جميع الغرف لسهولة تقديم الخدمة وفقاً لكل تخصص، موجهاً بتغيير غرفة أطباء العلاج الطبيعي لمكان آخر مناسب، كما تفقد عيادة الروماتيزم، والعلاج الطبيعي، وعيادة الجلدية والتناسلية والليزر، وتم التأكد من توافر كافة الأجهزة الطبية اللازمة للعمل، وكذلك توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالعيادة الخاصة بها، مؤكداً أهمية التواصل الفعال بين قسم النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة.

واستفسر مسعود من الفرق الطبية عن مدى توافر خامات تركيبات الأسنان وخامات الحشو بمعمل التركيبات ومركز طب الأسنان، موجهاً باستبدال الكونتر الخشبي بآخر معدني يسهل جرده وتطهيره، ومتفقدا الصيدلية الخارجي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.