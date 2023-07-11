الحكومة تتجه لتأجيل زيادة شرائح الكهرباء (فيديو)

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن أخبار تتردد حول وجود اتجاه من الحكومة لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

وتابعت خلال تقديم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أتمنى الخبر ده يكون واقع وحقيقي ويتم تأجيل الزيادة.



ومن ناحية أخرى، وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش، تقديرًا لموهبته ومشواره.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الصورة التي تم نشرها صباح اليوم للفنان إيمان البحر درويش، كانت صعبة للغاية، مؤكدة أن الصورة كانت صادمة لكل المصريين الذين يحبون الفنان المبدع.

ولفتت إلى أن الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا جدًا والبعض الآخر انتقد "أمنية" ابنة الفنان وطالبوها بمسح الصورة وناشدوا بعدم تداول صورته على فراش المرض وأننا نفضل محتفظين بصورته الجميلة اللى اتعودنا عليها، مردفة: “عشان كده مش هننشر صورة مرضه وهننشر صورته الجميلة اللى اتعودنا عليها”.