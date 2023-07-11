وفد كفر الشيخ ينظم ورش عمل للشباب ضمن أنشطة الصيف

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ برئاسة محمد نجيب زغلول، عدد من ورش العمل للشباب والفتيات فى مجالات عديدة كالأشغال اليدوية والموسيقى والخط والرسم على يد نخبة من الأكاديميين المختصين.

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يأتى ذلك فى أطار خطة اللجة فى دعم الشباب وإكسابه العديد من المهارات الحياتية الهامة.

يشرف على هذه الدورات كل من محمد يسرى الغنام رئيس لجنة مركز كفرالشيخ و د . مروة بسيونى جمعه رئيس لجنة المرأه العامه ومجموعه من شباب الحزب ز

من جانبه أكد محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة الوفد بكفرالشيخ أن دور الوفد المجتمعى يسير جنبا إلى جنب مع دوره السياسي وأننا فى الوفد ملتزمين بدعم الشباب وتأهيله لسوق العمل.



وأكد محمد الغنام رئيس لجنة مركز كفرالشيخ أن النشاط الصيفى يتضمن العديد من الفعاليات المستمرة والدورات التدريبيه لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة فالوفد كان وسيظل بيتا للامه المصريه بكل طوائفها.

وأشارت الدكتوة مروه بسيونى جمعة، رئيس لجنة المرأة العامة للوفد، أن اللجنة تعد لمجموعة برامج ودورات لخدمة ودعم المرأه بكفر الشيخ إيمانا بدور المرأه العظيم فى المجتمع سيعلن عنها فى وقت لاحق.